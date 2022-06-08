Росздравнадзор Ростовской области заблокировал 500 сайтов-спекулянтов лекарствами

Posted 8 июня 2022, 10:46
Published 8 июня 2022, 10:46
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Сотрудники надзорного органа рассказала, что за последние шесть месяцев им удалось прекратить работу нескольких сотен сайтов, занятых в сфере нелегальной продажи лекарственных препаратов.
Лидерами продаж на порталах незаконных аптек стали рецептурные препараты от COVID-19, а также медикаменты, популярные среди людей с наркотической зависимостью. Тройку лидеров замыкали препараты для повышения потенции, а за ним последовал запрещенный к продаже препарат для прерывания беременности, который убрали с рынка более 10 лет назад.
В ведомстве отметили, что нелегальные медикаменты отпускались по цене, завышенной в несколько раз.
Жителей Ростовской области призвали покупать только зарегистрированные лекарственные препараты у легальных и сертифицированных поставщиков, чтобы избежать рисков для своего здоровья.
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