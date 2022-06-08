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Posted 8 июня 2022, 10:46

Published 8 июня 2022, 10:46

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Росздравнадзор Ростовской области заблокировал 500 сайтов-спекулянтов лекарствами

Росздравнадзор Ростовской области заблокировал 500 сайтов-спекулянтов лекарствами

8 июня 2022, 10:46
Фото: 1MI
В Ростовской области за последние полгода Росздравнадзор заблокировал 500 сайтов, незаконно продающих лекарства по завышенным ценам, об этом сообщили на портале ведомства.

Сотрудники надзорного органа рассказала, что за последние шесть месяцев им удалось прекратить работу нескольких сотен сайтов, занятых в сфере нелегальной продажи лекарственных препаратов.

Лидерами продаж на порталах незаконных аптек стали рецептурные препараты от COVID-19, а также медикаменты, популярные среди людей с наркотической зависимостью. Тройку лидеров замыкали препараты для повышения потенции, а за ним последовал запрещенный к продаже препарат для прерывания беременности, который убрали с рынка более 10 лет назад.

В ведомстве отметили, что нелегальные медикаменты отпускались по цене, завышенной в несколько раз.

Жителей Ростовской области призвали покупать только зарегистрированные лекарственные препараты у легальных и сертифицированных поставщиков, чтобы избежать рисков для своего здоровья.

В январе сообщали о закрытии 458 аналогичных ресурсов по продаже нелегальных лекарств.

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