Росздравнадзор Ростовской области заблокировал 500 сайтов-спекулянтов лекарствами

Лидерами продаж на порталах незаконных аптек стали рецептурные препараты от COVID-19, а также медикаменты, популярные среди людей с наркотической зависимостью. Тройку лидеров замыкали препараты для повышения потенции, а за ним последовал запрещенный к продаже препарат для прерывания беременности, который убрали с рынка более 10 лет назад.