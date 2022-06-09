Новый фонтан на Аллее роз в Ростове закрылся спустя неделю после открытия

Posted 9 июня 2022, 06:50
Published 9 июня 2022, 06:50
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Напомним, что светомузыкальный фонтан открыли в торжественной обстановке на прошлой неделе. В честь этого события организовали настоящий праздник с выступлением творческих коллективов.
Но прошла неделя и горожане заметили, что объект перестал работать, о чем они рассказали в соцсетях.
«В первый день лета его торжественно открыли, а спустя несколько дней он уже не работал. Видимо, не выдержал большого количества желающих искупаться в нем детей и взрослых», — предположили ростовчане.
«Вода же тепленькая, а на Западном горячую никак включить не могут. Вот и набрали заранее», — пошутили горожане.
Также возникли споры в соцсетях, так как часть ростовчан утверждает, что в фонтане купаться нельзя. Другие заявляют, что их специально проектируют с учетом того, что будут забегать люди.
«Живу в доме рядом с парком с фонтаном и считаю, что такие фонтаны нельзя делать в спальных районах. В квартире от музыки невозможно находиться, окна не открыть. Репертуар состоит примерно из пяти композиций и до 23.00 мы слушаем и уже знаем наизусть», — пожаловалась местная жительница.
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