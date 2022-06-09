Новый фонтан на Аллее роз в Ростове закрылся спустя неделю после открытия

«Живу в доме рядом с парком с фонтаном и считаю, что такие фонтаны нельзя делать в спальных районах. В квартире от музыки невозможно находиться, окна не открыть. Репертуар состоит примерно из пяти композиций и до 23.00 мы слушаем и уже знаем наизусть», — пожаловалась местная жительница.