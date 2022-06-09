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Posted 9 июня 2022, 09:21

Published 9 июня 2022, 09:21

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Родительских прав лишили ростовчанку, которая подарила своих детей чужим людям

Родительских прав лишили ростовчанку, которая подарила своих детей чужим людям

9 июня 2022, 09:21
Фото: 1MI.
В Ростовской области местную жительницу лишили родительских прав за то, она передала своих детей чужим людям, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции навестили семью в Красносулинском районе, которая состоит на учете, но детей дома не увидели. Мать заявила, что отдала их родственникам.

Женщина пояснила, что пошла на этот шаг из-за тяжелого материального положения. Эта информацию проверили правоохранители.

Оказалось, что мать передала двоих детей по нотариальной доверенности людям в других регионах. Теперь ее лишили родительских прав.

Несовершеннолетних забрали, они находятся в социально-реабилитационном центре.

Ранее стало известно, что из-за суицидов и ДТП чаще всего гибли дети в Ростовской области в 2021 году.

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