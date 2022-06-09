Родительских прав лишили ростовчанку, которая подарила своих детей чужим людям

Posted 9 июня 2022, 09:21
Published 9 июня 2022, 09:21
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Сотрудники полиции навестили семью в Красносулинском районе, которая состоит на учете, но детей дома не увидели. Мать заявила, что отдала их родственникам.
Женщина пояснила, что пошла на этот шаг из-за тяжелого материального положения. Эта информацию проверили правоохранители.
Оказалось, что мать передала двоих детей по нотариальной доверенности людям в других регионах. Теперь ее лишили родительских прав.
Несовершеннолетних забрали, они находятся в социально-реабилитационном центре.
Ранее стало известно, что из-за суицидов и ДТП чаще всего гибли дети в Ростовской области в 2021 году.