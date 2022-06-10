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Posted 10 июня 2022, 14:18

Published 10 июня 2022, 14:18

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Далеко сбежал: под Ростовом задержали укравшего в обменнике в Москве 40 млн рублей

Далеко сбежал: под Ростовом задержали укравшего в обменнике в Москве 40 млн рублей

10 июня 2022, 14:18
Фото: 1MI.
Магомед Хамхоев, укравший в московском обменнике 40 миллионов рублей, найден правоохранителями в Ростовской области. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "РЕН ТВ".

В Каменск-Шахтинском Ростовской области задержан 30-летний Магомед Хамхоев. Он подозревается в краже 40 миллионов рублей в обменнике в Москве.

По версии следствия, Хамхоев в сговоре с другим подозреваемым украл в обменнике деньги, через окно вынес сумку с ними, а затем скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Магомеда Хамхоева перевезут в столицу для дальнейших следственных разбирательств.

Ранее суд в Ростове отправил под стражу исламиста Хайдарали Ашурова.

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