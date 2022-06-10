Далеко сбежал: под Ростовом задержали укравшего в обменнике в Москве 40 млн рублей

По версии следствия, Хамхоев в сговоре с другим подозреваемым украл в обменнике деньги, через окно вынес сумку с ними, а затем скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Магомеда Хамхоева перевезут в столицу для дальнейших следственных разбирательств.