Сотни домов в Ростове останутся без света с 14 по 20 июня

Так во вторник, 14 июня, без света останутся жители Пролетарского, Октябрьского районов и Сельмаша, а именно те, кто проживают на улицах Киргизской, 50-летия Ростсельмаша, Ленина, Погодина, а также проспекта 40-летия Победы с улицами Пахотной, Книжной, Равенства, Гарибальди и переулками Молочным и Руднева. Подачи электроснабжения обещают восстановить к 17.00 мск.