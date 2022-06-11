Сотни домов в Ростове останутся без света с 14 по 20 июня

Posted 11 июня 2022, 16:57
Published 11 июня 2022, 16:57
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
Совсем недавно стало известно, что из-за празднований Дня России следующая рабочая неделя будет сокращенной, а потому поставщики электроэнергии опубликовали график, согласно которому будут производить отключения.
Так во вторник, 14 июня, без света останутся жители Пролетарского, Октябрьского районов и Сельмаша, а именно те, кто проживают на улицах Киргизской, 50-летия Ростсельмаша, Ленина, Погодина, а также проспекта 40-летия Победы с улицами Пахотной, Книжной, Равенства, Гарибальди и переулками Молочным и Руднева. Подачи электроснабжения обещают восстановить к 17.00 мск.
В четверг, 16 июня, волна отключений ожидается в Железнодорожном, Ленинском районах и Нахичевани. Так электроснабжения не будет с 9.00 мск на улицах Красносельской, Миллеровской, Кустанайской, Мичуринской, Толмачева, 35-й Линии, 2-й Пролетарской, а также улицах Козлова и Дранко с переулком Халтуринским.
В последний рабочий день недели 17 июня отключат свет в Железнодорожном и Октябрьском районах на улице Ленина, Благодатной, Лесопарковой, а также в переулках Белозёрском, Выгодском, Вязовском, Еланском и Кислородном.
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