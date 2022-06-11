В Ростове в ДТП с двумя автомобилями на перекрестке в Нахичевани пострадал пассажир

Posted 11 июня 2022, 08:59
Published 11 июня 2022, 08:59
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
В пятницу, 10 июня, в 16.25 мск поступил сигнал о столкновении на территории Пролетарского района Ростова.
Столкновение автомобилей произошло в Нахичевани на улице Мясникова, 67, когда водитель автомобиля «Lada Kalina», передвигающийся по улице 9-й Линии, уступил дорогу «Lada Vesta». От удара машина нарушителя перевернулась, а вот в «Lada Vesta» пострадала пассажирка.
В настоящий момент сотрудники полиции заняты выяснением причин и обстоятельств происшествия.
Ранее в Ростове на ходу загорелся автобус, однако все пассажиры своевременно покинули салон, и никто не пострадал.
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