В Ростове в ДТП с двумя автомобилями на перекрестке в Нахичевани пострадал пассажир

В Ростове в ДТП с двумя автомобилями отечественного производства пострадал пассажир, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В пятницу, 10 июня, в 16.25 мск поступил сигнал о столкновении на территории Пролетарского района Ростова. Столкновение автомобилей произошло в Нахичевани на улице Мясникова, 67, когда водитель автомобиля «Lada Kalina», передвигающийся по улице 9-й Линии, уступил дорогу «Lada Vesta». От удара машина нарушителя перевернулась, а вот в «Lada Vesta» пострадала пассажирка. В настоящий момент сотрудники полиции заняты выяснением причин и обстоятельств происшествия. Ранее в Ростове на ходу загорелся автобус, однако все пассажиры своевременно покинули салон, и никто не пострадал.