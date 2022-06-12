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Posted 12 июня 2022, 17:01

Published 12 июня 2022, 17:01

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

ФК «Ростов» оставил «Зенит» без футболиста Щетинина

12 июня 2022, 17:01
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 20-летним игроком Кириллом Щетининым, говорится на сайте команды.

Контракт будет действовать 4,5 года. В прошлом сезоне «Ростов» взял этого игрока в аренду у «Зенита».

Щетинин хорошо себя показал, выступая за молодежку. В девяти матчах он смог забить пять голов.

Также спортсмен успел поиграть за основной состав. Он забил лучший гол апреля по версии РПЛ, мяч залетел в ворота «Локомотива».

Всего Щетини успел принять участие в 11 матчах чемпионата России.

Напомним, что убытки ФК «Ростов» в 2021 году превысили 242,5 млн рублей.

#Спорт#Новости
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