ФК «Ростов» оставил «Зенит» без футболиста Щетинина

Posted 12 июня 2022, 17:01
Published 12 июня 2022, 17:01
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Контракт будет действовать 4,5 года. В прошлом сезоне «Ростов» взял этого игрока в аренду у «Зенита».
Щетинин хорошо себя показал, выступая за молодежку. В девяти матчах он смог забить пять голов.
Также спортсмен успел поиграть за основной состав. Он забил лучший гол апреля по версии РПЛ, мяч залетел в ворота «Локомотива».
Всего Щетини успел принять участие в 11 матчах чемпионата России.
Напомним, что убытки ФК «Ростов» в 2021 году превысили 242,5 млн рублей.