Начальник управления торговли Ростова Тихонов посетовал на ушлых ларечников

Posted 13 июня 2022, 08:21
Published 13 июня 2022, 08:21
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Согласно статистике, за последнее время количество незаконных торговых точек снизилось. Однако некоторые владельцы палаток пытаются схитрить, чем усложняют работу властям.
«Уменьшилось число незаконных точек, но выросло количество ушлых бизнесменов. Они делятся друг с другом информацией о том, как нам можно помешать», — уточнил Тихонов.
Так, предприниматели убирают ларьки перед тем, как их собираются демонтировать власти. Через некоторое время они возвращают их на место.
Некоторые закрываются внутри павильонов, из-за чего работы проводить нельзя. В этом случае приходится вызывать полицейских.
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