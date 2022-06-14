Глава РЭО Буцаев: Для строительства дорог будут использовать старые шины и стеклобой

«Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. Причем это трассы и федерального, и регионального значения. Как пример - дороги, находящиеся в ведомстве ГК «Автодор». Это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11, М4», - добавил Буцаев.