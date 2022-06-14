Глава РЭО Буцаев: Для строительства дорог будут использовать старые шины и стеклобой

Posted 14 июня 2022, 12:10
Published 14 июня 2022, 12:10
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По его словам, к 2030 году строительные и другие отходы на 40 процентов будут использоваться в дорожном строительстве.
Издание сообщает, что, по словам Буцаева, при строительстве автомобильных дорог применяется много природных ресурсов. Для снижения потребления необходимо часть их заменить на сырье, которое получают путем переработки вторичных ресурсов, без ухудшения эксплуатационных параметров дорожного полотна, передает iz.ru.
В Российском экологическом операторе принимают во внимание опыт зарубежных государств, которые показали, что возможно применение до 90 процентов вторичных ресурсов. В частности, Индия демонстрирует успешное применение в дорожном строительстве вторсырья, включая пластик: в стране с помощью переработанных пластиковых отходов проложили более тридцати тысяч километров автодорог.
По мнению Дениса Буцаева, такое массовое производство будет способствовать созданию новых предприятий и рабочих мест. Одним из основных ресурсов при строительстве дорог является щебель. Уменьшить его потребление можно путем использования вторсырья, полученного из старого кирпича, цементобетона или стеклобоя. Кроме этого, в дорожном строительстве можно использовать автомобильные шины, у которых закончился эксплуатационный срок.
«Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. Причем это трассы и федерального, и регионального значения. Как пример - дороги, находящиеся в ведомстве ГК «Автодор». Это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11, М4», - добавил Буцаев.