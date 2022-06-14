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Posted 14 июня 2022, 09:22

Published 14 июня 2022, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Услуги ЖКХ в Ростовской области подорожают почти на 4% с 1 июля 2022 года

Услуги ЖКХ в Ростовской области подорожают почти на 4% с 1 июля 2022 года

14 июня 2022, 09:22
Фото: 1MI.
В Ростовской области с 1 июля станут дороже услуги ЖКХ на 3,8%, анонсировали в правительстве страны.

Специальным документом определили максимальный рост платы. Для донского региона этот показатель составляет 3,8%.

В документе прописаны и другие регионы страны. Так, в Адыгее коммуналка может подорожать сразу на 4,6%.

Ранее стало известно, что продукты в донском регионе с декабря 2021 года стали дороже на 14%. Стоимость платных услуг увеличилась на 3,45%.

До этого в области отметили удорожание чая, за месяц ценник изменился на 28 рублей в большую сторону.

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