Труп мужчины нашли в гаражном кооперативе в Ростовской области

Posted 15 июня 2022, 08:54
Published 15 июня 2022, 08:54
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Происшествие случилось 11 июня в Белой Калитве. По данным издания, тело нашел прохожий и обратился в экстренные службы.
Известно, что погибшему было 49 лет. Для выяснения обстоятельств приезжали следственно-оперативная группа и медики.
«Следов насильственной смерти обнаружено не было. В рамках медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти», — говорится в публикации.