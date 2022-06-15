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Posted 15 июня 2022, 08:54

Published 15 июня 2022, 08:54

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Труп мужчины нашли в гаражном кооперативе в Ростовской области

Труп мужчины нашли в гаражном кооперативе в Ростовской области

15 июня 2022, 08:54
Фото: 1MI.
В Ростовской области на территории гаражного кооператива обнаружили тело местного жителя, сообщает издание Rostov.

Происшествие случилось 11 июня в Белой Калитве. По данным издания, тело нашел прохожий и обратился в экстренные службы.

Известно, что погибшему было 49 лет. Для выяснения обстоятельств приезжали следственно-оперативная группа и медики.

«Следов насильственной смерти обнаружено не было. В рамках медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти», — говорится в публикации.

Ранее стали известны подробности о родителях найденного на дне Темерника в Ростове мальчика.

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