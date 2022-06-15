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Posted 15 июня 2022, 15:42

Published 15 июня 2022, 15:42

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

В пожаре на птицефабрике в Ростовской области заживо сгорели 10 тысяч птиц

15 июня 2022, 15:42
В Ростовской области в пожаре на птицефабрике «Белая птица» огонь уничтожен несколько тысяч птиц. О случившемся пишет издание DonDay.

Утром 15 июня в Каменском районе Ростовской области на птицефабрике произошло возгорание. Огонь охватил площадь более 120 квадратных километров. На его тушение ушло несколько часов, было задействован личный состав МЧС и несколько машин спецтехники.

После устранения пожара было обнаружено, что в огне погибло более десяти тысяч птиц. Предприятию еще только предстоит подсчитать убытки от пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее активисты рассказали подробности масштабного пожара на Левом берегу донской столицы.

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