На Дону несколько человек заразились смертельной лихорадкой после укусов клещей

Posted 16 июня 2022, 07:33
Published 16 июня 2022, 07:33
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
В мае в Ростовской области были обнаружены клещи с ДНК возбудителя лихорадки Ку. Данная инфекция опасна, так как может вызвать атипичную пневмонию, гепатит и эндокардит. Чаще всего лихорадка Ку поражает людей, часто взаимодействующих с домашним скотом.
На данный момент в Ростовской области насчитывается девять случаев заражения лихорадкой Ку. Большинство из них зарегистрировано в Сальском и Ремонтненском районах.
Роспотребнадзор призывает ростовчан внимательно осматривать свое тело после прогулок в местах с густой растительностью и после взаимодействия с домашними животными. При первых признаках укуса клеща нужно сразу же обращаться к врачу.
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