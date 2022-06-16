На Дону несколько человек заразились смертельной лихорадкой после укусов клещей

В мае в Ростовской области были обнаружены клещи с ДНК возбудителя лихорадки Ку. Данная инфекция опасна, так как может вызвать атипичную пневмонию, гепатит и эндокардит. Чаще всего лихорадка Ку поражает людей, часто взаимодействующих с домашним скотом.