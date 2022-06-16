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Posted 16 июня 2022, 07:32

Published 16 июня 2022, 07:32

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Владельцы кинотеатра в Ростове-на-Дону выступили против возврата статуса памятника

16 июня 2022, 07:32
В Ростове-на-Дону «Киноконцертный комплекс «Русь» выступает против того, чтобы здание кинотеатра «Россия» было памятником, сообщает Арбитражный суд.

Ранее комитет по охране объектов культурного наследия региона выиграл суд. Он добился того, что в ЕГРН восстановили сведения о том, что кинотеатр является памятником.

Это накладывает на объект обременения. Однако киноконцертный комплекс с этим не согласился и обжаловал решение арбитражного суда.

Теперь заседание по делу состоится 22 июня.

Напомним, что кинотеатр уже снесли. Защитники наследия культуры уверены, что восстановление статуса ОКН позволит построить здание заново в том же виде, в котором оно было задумано.

#Экономика#Новости
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