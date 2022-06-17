rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

465 млн руб мэрия Воронежа выделит на закупку техники для комбинатов благоустройства

17 июня 05:15
Фото: pixabay.com
Воронежские камбинаты благоустройства будут обеспечены новой спецтехникой. На ее приобретение мэрия города намерена выделить 465 млн рублей.

Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник также рассказал, что новую технику уже доставили, сообщает INFOX.ru.

Город приобретает в общей сложности 60 единиц спецтехники, в том числе мини-технику для уборки снега с тротуаров.

Глава города сообщил, что также будут куплены автогидроподъемники для проведения высотных работ и измельчители пней. На улицах Воронежа проведут последовательную уборку пней из приствольных квадратов, с которых до этого удалили старые и опасные деревья для посадки там крупных саженцев.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00