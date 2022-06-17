465 млн руб мэрия Воронежа выделит на закупку техники для комбинатов благоустройства

Глава города сообщил, что также будут куплены автогидроподъемники для проведения высотных работ и измельчители пней. На улицах Воронежа проведут последовательную уборку пней из приствольных квадратов, с которых до этого удалили старые и опасные деревья для посадки там крупных саженцев.