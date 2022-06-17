465 млн руб мэрия Воронежа выделит на закупку техники для комбинатов благоустройства

Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник также рассказал, что новую технику уже доставили, сообщает INFOX.ru.
Город приобретает в общей сложности 60 единиц спецтехники, в том числе мини-технику для уборки снега с тротуаров.
Глава города сообщил, что также будут куплены автогидроподъемники для проведения высотных работ и измельчители пней. На улицах Воронежа проведут последовательную уборку пней из приствольных квадратов, с которых до этого удалили старые и опасные деревья для посадки там крупных саженцев.