Банк ЗЕНИТ вошел в топ-5 лучших программ потребкредитования

Posted 17 июня 2022, 09:46
Published 17 июня 2022, 09:46
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Рейтинг в июне предоставил финансовый портал «Выберу.ру». Эксперты оценивали 20 организаций.
По условиям программы «Кредит наличными» Банка ЗЕНИТ можно получить деньги по ставке от 7,9% годовых. Клиенты могут направить заявку на получение до пяти миллионов рублей.
Если оформлять кредит под залог недвижимости, то ставка будет начинаться от 12,29% годовых. В этом случае банк готов выдать до 40 миллионов.
На сайте организации указана подробная информация об условиях и ставках. Подать заявку можно несколькими способами - в офисе, через приложение «ЗЕНИТ Онлайн», либо есть форма на сайте.
При формировании списка экспертов интересовали условия продукта и уровень надежности организаций. В том числе учитывали размер ставки и платежа, а также полная стоимость кредита.