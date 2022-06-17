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Posted 17 июня 2022, 09:46

Published 17 июня 2022, 09:46

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Банк ЗЕНИТ вошел в топ-5 лучших программ потребкредитования

17 июня 2022, 09:46
Банк ЗЕНИТ оказался на четвертой позиции рейтинга самых выгодных программ кредитования на ремонт, заявили в организации.

Рейтинг в июне предоставил финансовый портал «Выберу.ру». Эксперты оценивали 20 организаций.

По условиям программы «Кредит наличными» Банка ЗЕНИТ можно получить деньги по ставке от 7,9% годовых. Клиенты могут направить заявку на получение до пяти миллионов рублей.

Если оформлять кредит под залог недвижимости, то ставка будет начинаться от 12,29% годовых. В этом случае банк готов выдать до 40 миллионов.

На сайте организации указана подробная информация об условиях и ставках. Подать заявку можно несколькими способами - в офисе, через приложение «ЗЕНИТ Онлайн», либо есть форма на сайте.

При формировании списка экспертов интересовали условия продукта и уровень надежности организаций. В том числе учитывали размер ставки и платежа, а также полная стоимость кредита.

#Общество#Новости
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