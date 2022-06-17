Posted 17 июня 2022, 16:33
Published 17 июня 2022, 16:33
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Кубок Стэнли не приедет летом в Россию вопреки правилам, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sportsnet.ca.
Напомним, что в финале играют «Колорадо» и «Тампа-Бэй». В обоих клубах есть российские игроки, которые в случае победы должны получить сутки на то, чтобы привезти главный трофей НХЛ домой.
Однако НХЛ в связи с политической ситуацией запретила привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию.