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Posted 17 июня 2022, 16:33

Published 17 июня 2022, 16:33

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Кубок Стэнли не приедет летом в Россию

17 июня 2022, 16:33
Такое решение приняли в НХЛ.

Кубок Стэнли не приедет летом в Россию вопреки правилам, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sportsnet.ca.

Напомним, что в финале играют «Колорадо» и «Тампа-Бэй». В обоих клубах есть российские игроки, которые в случае победы должны получить сутки на то, чтобы привезти главный трофей НХЛ домой.

Однако НХЛ в связи с политической ситуацией запретила привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию.

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