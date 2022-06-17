Спасатель рассказал ростовчанам, как не утонуть в водоеме

Начало купального сезона в Ростовской области несет с собой не только летние развлечения, но и трагедии. Так, в Таганрогском заливе утонул 16-летний подросток 14 июня, а днем ранее мужчина из Таганрога утонул бассейне. Еще одного утопшего обнаружили в Новочеркасске, трагедия случилась 8 июня. Еще раньше, в одном из прудов под Шахтами 7 июня утонул ребенок. С 1 июня стихия унесла жизни 4 человек, двое из которых – дети. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского спасателя, как утопающий может спасти себя в ожидании помощи от профессионалов.