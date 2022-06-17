Спасатель рассказал ростовчанам, как не утонуть в водоеме

Posted 17 июня 2022, 07:05
Published 17 июня 2022, 07:05
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
Начало купального сезона в Ростовской области несет с собой не только летние развлечения, но и трагедии. Так, в Таганрогском заливе утонул 16-летний подросток 14 июня, а днем ранее мужчина из Таганрога утонул бассейне. Еще одного утопшего обнаружили в Новочеркасске, трагедия случилась 8 июня. Еще раньше, в одном из прудов под Шахтами 7 июня утонул ребенок. С 1 июня стихия унесла жизни 4 человек, двое из которых – дети. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского спасателя, как утопающий может спасти себя в ожидании помощи от профессионалов.
«Есть стандартные рекомендации МЧС, для начала стоит придерживаться их. Это купание только в разрешенных местах, где есть спасатели и предварительно исследовано дно. А также купание только в трезвом виде. В этом случае трагедии практически исключены», – говорит спасатель.
Олег добавляет, что чаще всего люди тонут из-за сильных подводных течений и водоворотов, которые на Дону – не редкость. В этом случае выбраться в одиночку практически невозможно, нужно постараться удержаться на поверхности в ожидании помощи.
«Для начала нужно успокоиться и, если обстоятельства позволяют – отдохнуть на воде. Это в случае если вы в спокойном водоеме, вас никуда не затягивает, просто вы понимаете, что самостоятельно добраться до берега не можете», – объясняет спасатель.
По его рекомендации, отдыхать нужно так: лягте на воду, наберите в легкие побольше воздуха и неторопливо помогайте себе двигаться в нужном направлении руками и ногами. Если вода неспокойная нужно отдыхать «поплавком» – погрузить тело в воду вертикально так, чтобы голова оставалась над водой и вода не мешала дышать.
«Если вода вас затягивает, первое что вы должны сделать – успокоиться и не размахивать конечностями беспорядочно, затем всплыть и убедиться, что вода не зальется вам в рот, пока вы будете звать на помощь. Старайтесь выплыть из течения, плывя вдоль берега, постепенно приближаясь к нему.», – советует Олег.
В водовороте, по совету спасателя, нужно по максимуму сохранять энергию до прихода помощи. В большинстве случаев люди тонут от нехватки сил.
«Гребите по направлению течения воды в воронке, но старайтесь с каждым разом подгребать ближе к краю. Так есть шанс выбраться самостоятельно. Самое главное – держаться на поверхности и не захлебнуться», – говорит спасатель.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]