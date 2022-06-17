Власти Ростова отправили жильцов проблемного дома на Кривошлыковском в суд

Posted 17 июня 2022, 06:30
Published 17 июня 2022, 06:30
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Жильцы рассказали, что впервые за месяцы, прошедшие с введения режима ЧС на Кривошлыковском, 4, состоялась встреча с властями Пролетарского района и департамента строительства города.
«Вопросов к чиновникам было много, а ответ один — идите в суд», — поделились впечатлениями жильцы дома, добавив, что представители администрации предложили недовольным размером компенсации идти в суд, поскольку сумма выплат уже пересматриваться не будет. Аналогичное решение предложили и жителям, которые попросили вернуть им деньги за капремонт, что не проводился последние 60 лет.
В настоящий момент известно, что жители смогут получить деньги за жилье только после того, как квартиры перейдут в собственность города. Согласно словам замглавы департамента координации строительства Валерия Шморгуна средства на выкуп квартир будут выделены из местного бюджета, на эти действия власти Ростова выделили 123 миллиона рублей.
«Не заложено никаких средств, мы утвердили полностью бюджет, и компенсационных выплат на дальнейшее не заложено<…> Вы договоритесь с собственниками еще пяти квартир, и откуда мы возьмем деньги на выкуп? Из какой дырки мы должны взять эти деньги? У нас дефицит бюджета два миллиарда», — опровергла слова представителя властей депутат Наталья Оськина.
Жители не смогли добиться и предоставления равноценного жилья, получив еще одно направление в суд, где они смогут отстоять свои права.
«Найдите мне на Авито аналогичное жилое помещение, похожее по площади и пригодное для жилья, и я перееду. Мне не надо… не выделяйте мне деньги», — заявила одна из жителей.
К настоящему моменту с суммой выкупа согласились жильцы 33 квартир из 60 существующих.