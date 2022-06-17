Власти Ростова отправили жильцов проблемного дома на Кривошлыковском в суд

«Вопросов к чиновникам было много, а ответ один — идите в суд», — поделились впечатлениями жильцы дома, добавив, что представители администрации предложили недовольным размером компенсации идти в суд, поскольку сумма выплат уже пересматриваться не будет. Аналогичное решение предложили и жителям, которые попросили вернуть им деньги за капремонт, что не проводился последние 60 лет.