Ростовский зоопарк не сможет принять некоторых животных из ДНР и ЛНР

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Ростовский зоопарк не сможет принять животных из зоосадов пострадавших от военных действий областей Украины, если для них не найдется подходящих условий, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Обстановка в Донбассе разрушила привычный уклад жизни не только людей, но и животных. Владельцы зоопарков в Луганской и Донецкой народных республик уже попросили помощи у российских коллег. «Сейчас у нас есть акция, при которой под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России мы помогаем этим зоопаркам на месте», –рассказывает Александр Жадобин. По словам директора ростовского зоопарка, в случае необходимости сотрудники зоосада будут принимать решение о том, каких животных смогут принять в Ростове, а каких – нет. «Чтобы принять животное нужно иметь для этого специальные условия. Мы не можем сказать, что готовы принять трех медведей, например», – сказал Александр Жадобин. Ранее RostovGazeta писала о том, каких животных водил по Ростову писатель Налбандян.