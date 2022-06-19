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Пожизненного заключения потребовали для ростовчанина за изнасилование им дочери

19 июня 09:12
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону потребовали пожизненного заключения для мужчины, которого подозревают в изнасиловании маленькой дочери, сообщили они в соцсетях.

Ранее появилась информация, что жителя Неклиновского района заподозрили в сексуальном насилии над собственной девятилетней дочерью. Преступления совершались с начала года.

По некоторым данным, фигурант приставал к ребенку раз в месяц. Сама она боялась об этом рассказать матери из-за поступающих в ее адрес угроз.

В соцсетях пользователи написали, что мужчине нужно назначить пожизненное заключение, если будет доказана его вина.

«Читаешь такое и не сразу смысл доходит. Каждый раз в голове не укладывается. Отец и дочь… Бедная девочка, эта боль с ней на всю жизнь», — заявили горожане.

«Почему таких людей сажают в тюрьму? Он явно болен, как можно иметь влечение к ребенку, это ненормально. Нужны специальные „тюремные лечебницы“, где таких закрывать на пожизненно», — пишут местные жители.

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