Пожизненного заключения потребовали для ростовчанина за изнасилование им дочери

Ранее появилась информация, что жителя Неклиновского района заподозрили в сексуальном насилии над собственной девятилетней дочерью. Преступления совершались с начала года.
По некоторым данным, фигурант приставал к ребенку раз в месяц. Сама она боялась об этом рассказать матери из-за поступающих в ее адрес угроз.
В соцсетях пользователи написали, что мужчине нужно назначить пожизненное заключение, если будет доказана его вина.
«Читаешь такое и не сразу смысл доходит. Каждый раз в голове не укладывается. Отец и дочь… Бедная девочка, эта боль с ней на всю жизнь», — заявили горожане.
«Почему таких людей сажают в тюрьму? Он явно болен, как можно иметь влечение к ребенку, это ненормально. Нужны специальные „тюремные лечебницы“, где таких закрывать на пожизненно», — пишут местные жители.