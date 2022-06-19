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Ростовчане пожаловались на крыс, которые перестали бояться людей

19 июня 05:39
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону из-за антисанитарии появились крысы, которые не боятся людей, сообщается в сервисе «Благоустройство города».

Автор попросила навести порядок на улицах Павленко и Передовая. По ее словам, ситуация становится хуже, а обращение в управляющую компанию не помогло.

Горожане заметили, что дворники перестали убираться с конца минувшего года. Из-за этого накапливается мусор и разлетается по всей округе.

«Это привели к появлению крыс, которые круглосуточно бегают по двору, питаются отходами жизнедеятельности людей, не убегают и не прячутся. Ситуация создает угрозу жизни и здоровью людей», — считает ростовчанка.

Она добавила, что невозможно пройти по двору, чтобы не встретить крыс. Местная жительница попросила принять меры.

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#Новости#Происшествия
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