Ростовчане пожаловались на крыс, которые перестали бояться людей

Автор попросила навести порядок на улицах Павленко и Передовая. По ее словам, ситуация становится хуже, а обращение в управляющую компанию не помогло.
Горожане заметили, что дворники перестали убираться с конца минувшего года. Из-за этого накапливается мусор и разлетается по всей округе.
«Это привели к появлению крыс, которые круглосуточно бегают по двору, питаются отходами жизнедеятельности людей, не убегают и не прячутся. Ситуация создает угрозу жизни и здоровью людей», — считает ростовчанка.
Она добавила, что невозможно пройти по двору, чтобы не встретить крыс. Местная жительница попросила принять меры.