Донские компании могут получить гранты для субсидирования ставки по кредитам

Заявки принимает региональный фонд развития промышленности. Подать их могут промпредприятия из донского региона.
Эта меры поддержки предусматривает частичное возмещение расходов по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Вернуть можно до 90% расходов, но не более ключевой ставки Банка России.
Речь идет о ставке, которую установили на дату выплаты процентов. По словам замгубернатора Игоря Сорокина, эта помощь окажется эффективной.
«Компании смогут уменьшить расходы, экономить на процентах, а банковские кредиты станут доступнее. Помощь можно получить до конца года», — уточнил заместитель губернатора.
Ранее на эти цели региональному фонду из федеральной казны дополнительно перевели 96 миллионов рублей. Область добавила к этим средства один миллион рублей.
Игорь Сорокин рассказал, что докапитализация обеспечит постоянную работу промпредприятий. В том числе в условиях, когда действуют экономические ограничения.
Снизится и финансовая нагрузка на эти компании. По поручению губернатора области Василия Голубева в этом году на докапитализацию фонда направили 180 миллионов рублей.
Обо всех программах можно узнать на сайте фонда или по номеру (863) 200 10 51.