Минеева: Поддерживаю решение властей по отмене проверок для бизнеса

По ее мнению, это весьма логичная и прорывная мера поддержки, которая сегодня как никогда актуальна для бизнеса, поскольку она лежит в векторе реформы контрольно-надзорной деятельности и имеет прямое воздействие на состояние бизнеса. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Подготовительная работа по отмене проверок уже началась. При этом полностью освободить от проверок возможно бизнес с низкими рисками, где, например, не идет речь о здоровье граждан», — подчеркнул вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Кроме того, он напомнил, что мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса действует до конца 2022 года.
«После окончания срока действия моратория на основании поручения президента многие проверки бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, не будут проводиться на постоянной основе. Работа по подготовке к отмене проверок уже началась. Также правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая акцент на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок», — рассказал Григоренко.
Правительством Российской Федерации в марте текущего года введен мораторий на осуществление государственного контроля, муниципального контроля, который будет действовать до конца 2022 года. Однако это касается тех проверок, где речь не идет о вопросах безопасности и здоровья граждан.
Кроме того, российскими властями запущен на портале госуслуг сервис для бизнеса и граждан, где можно подать жалобу на недобросовестные действия проверяющих организаций в рамках действующего моратория на плановые и внеплановые проверки. При этом срок реагирования на жалобу — не более одного рабочего дня с момента обращения.
Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, количество плановых проверок предпринимателей по сравнению с 2021 годом снизилось в шесть раз.
«После введения моратория на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось, — продолжил президент. — Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований».