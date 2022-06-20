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Минеева: Поддерживаю решение властей по отмене проверок для бизнеса

20 июня 20:09
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева одобрила принятое решение российских властей об отмене проверок для бизнеса на фоне заявления президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, это весьма логичная и прорывная мера поддержки, которая сегодня как никогда актуальна для бизнеса, поскольку она лежит в векторе реформы контрольно-надзорной деятельности и имеет прямое воздействие на состояние бизнеса. Об этом пишет vostokmedia.com.

«Подготовительная работа по отмене проверок уже началась. При этом полностью освободить от проверок возможно бизнес с низкими рисками, где, например, не идет речь о здоровье граждан», — подчеркнул вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Кроме того, он напомнил, что мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса действует до конца 2022 года.

«После окончания срока действия моратория на основании поручения президента многие проверки бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, не будут проводиться на постоянной основе. Работа по подготовке к отмене проверок уже началась. Также правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая акцент на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок», — рассказал Григоренко.

Правительством Российской Федерации в марте текущего года введен мораторий на осуществление государственного контроля, муниципального контроля, который будет действовать до конца 2022 года. Однако это касается тех проверок, где речь не идет о вопросах безопасности и здоровья граждан.

Кроме того, российскими властями запущен на портале госуслуг сервис для бизнеса и граждан, где можно подать жалобу на недобросовестные действия проверяющих организаций в рамках действующего моратория на плановые и внеплановые проверки. При этом срок реагирования на жалобу — не более одного рабочего дня с момента обращения.

Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, количество плановых проверок предпринимателей по сравнению с 2021 годом снизилось в шесть раз.

«После введения моратория на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось, — продолжил президент. — Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований».

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