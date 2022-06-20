Минеева: Поддерживаю решение властей по отмене проверок для бизнеса

«После окончания срока действия моратория на основании поручения президента многие проверки бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, не будут проводиться на постоянной основе. Работа по подготовке к отмене проверок уже началась. Также правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая акцент на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок», — рассказал Григоренко.