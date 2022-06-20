Плавучий причал для пассажирских судов может появиться в Таганроге

В Таганроге на общественные обсуждения выставили проект создания и организации плавучего причала для приема судов на территории морского порта города, в рамках которого запланировано провести работы по углублению и ремонту дна в акватории порта. Во время собрания с заинтересованными жителями собираются обсудить возможное воздействие этой деятельности на окружающую среду.
Согласно тексту уведомления заказчиком работ по созданию причала выступило ООО «Водоходъ», а исполнителем станет ООО «Северо-западное проектно-экспертное бюро».
Замечания и предложения от жителей по этому проекту будут принимать с 25 июня до 5 августа, а сами обсуждения состоятся в городской публичной библиотеке им. А. П. Чехова 26 июля в 17.00 мск.
Ранее в Минтранспорта Ростовской области сообщили, в каких городах подготовят причалы для швартовки круизных судов.