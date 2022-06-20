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Плавучий причал для пассажирских судов может появиться в Таганроге

20 июня 13:22
Фото: unsplash.com
В Таганроге 26 июля проведут общественные обсуждения проекта плавучего причала, что будет принимать пассажирские суда, об этом рассказали в администрации города.

В Таганроге на общественные обсуждения выставили проект создания и организации плавучего причала для приема судов на территории морского порта города, в рамках которого запланировано провести работы по углублению и ремонту дна в акватории порта. Во время собрания с заинтересованными жителями собираются обсудить возможное воздействие этой деятельности на окружающую среду.

Согласно тексту уведомления заказчиком работ по созданию причала выступило ООО «Водоходъ», а исполнителем станет ООО «Северо-западное проектно-экспертное бюро».

Замечания и предложения от жителей по этому проекту будут принимать с 25 июня до 5 августа, а сами обсуждения состоятся в городской публичной библиотеке им. А. П. Чехова 26 июля в 17.00 мск.

Ранее в Минтранспорта Ростовской области сообщили, в каких городах подготовят причалы для швартовки круизных судов.

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