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Почти 20% ростовчан согласны на измены в отпуске

20 июня 10:19
Фото: 1mediainvest.ru
43% ростовчан убеждены, что супруги должны отдыхать вместе, и только 18% одобрят курортные романы. Опрос об отпускных предпочтениях проводил портал по поиску работы SuperJob.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения России о предпочтениях проводить отпуск. Респонденты ответили, считают ли они обязательным совместный отдых для мужа и жены, и высказали свое отношение к курортным романам.

43% ростовчан заявили, что отпуск супругам лучше проводить вместе, а от курортных романов лучше воздержаться. Положительно к ним отнеслись лишь 18% участников опроса. 2% респондентов посчитали, что отдыхать семейной паре лучше отдельно друг от друга.

Отмечается, что среди выступивших за курортные романы число мужчин в три раза больше, чем женщин.

Ранее были названы более походящие для курортных романов города. Среди них Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик и Феодосия.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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