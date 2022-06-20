Почти 20% ростовчан согласны на измены в отпуске

43% ростовчан заявили, что отпуск супругам лучше проводить вместе, а от курортных романов лучше воздержаться. Положительно к ним отнеслись лишь 18% участников опроса. 2% респондентов посчитали, что отдыхать семейной паре лучше отдельно друг от друга.