Почти 20% ростовчан согласны на измены в отпуске

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения России о предпочтениях проводить отпуск. Респонденты ответили, считают ли они обязательным совместный отдых для мужа и жены, и высказали свое отношение к курортным романам.
43% ростовчан заявили, что отпуск супругам лучше проводить вместе, а от курортных романов лучше воздержаться. Положительно к ним отнеслись лишь 18% участников опроса. 2% респондентов посчитали, что отдыхать семейной паре лучше отдельно друг от друга.
Отмечается, что среди выступивших за курортные романы число мужчин в три раза больше, чем женщин.
Ранее были названы более походящие для курортных романов города. Среди них Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик и Феодосия.