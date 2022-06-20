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Рапопорт раскритиковал «Спартак» за назначение Абаскаля

20 июня 15:30
Фото: pixabay.com
Испанец стал главным тренером красно-белых.

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт дал комментарий относительно назначения Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт уик-энд».

По мнению специалиста, чехарда на тренерском мостике не идет на пользу московской команде. Также Борис отмечает, что в России часто делают ошибку, доверяясь малоизвестным иностранцам.

Напомним, что испанец сменил Паоло Ваноли, который по итогам прошедшего сезона привел «Спартак» к 10 месту в РПЛ, но при этом завоевал вместе с клубом Кубок России.

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