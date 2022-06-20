Ростовчане останутся на весь день без воды из-за пожаров

Сотрудники городского водоканала обратились к ростовчанам с просьбой запастись питьевой водой на вторник, 21 июня, по причине переподключения водопровода для нужд пожаротушения. Работы будут проходить на инженерных сооружениях, расположенных по улице Раздорской.
Из-за этого без холодной воды с 08.30 до 19.00 мск останутся жители улицы Казахской в домах № 115-147, а также ростовчане, проживающие на Раздорской, 2в-6.
Напомним, ранее «Ростовские тепловые сети» продлили срок работ по восстановлению горячего водоснабжения до 3 июля.