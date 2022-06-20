Ростовчане останутся на весь день без воды из-за пожаров

Сотрудники городского водоканала обратились к ростовчанам с просьбой запастись питьевой водой на вторник, 21 июня, по причине переподключения водопровода для нужд пожаротушения. Работы будут проходить на инженерных сооружениях, расположенных по улице Раздорской.