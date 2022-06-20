Татьяна Минеева рассказала о ситуации с импортозамещением в России

По оценке Минеевой, результаты мер, которые предприняты сегодня, можно будет увидеть уже в 2023-2024 годах. Кроме того, она напомнила, что первые решения, направленные на импортозамещение, были приняты давно, поскольку Россия почти восемь лет живет под различного рода запретами и ограничениями. Начиная с 2014 года реализовано более полутора тысяч различных программ по импортозамещению, добавила она.