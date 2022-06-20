В Госдуме РФ предъявили ультиматум ВОЗ Заместитель председателя комитета

Как пишет NEWS.ru, Леонов заявил, что по факту Всемирная организация здравоохранения, которая должна быть вне политики, стала ангажированной и принимаемые ею решения диктуются Соединенными Штатами Америки. Поэтому он предложил не выходить из ВОЗ, как предлагают некоторые политики, а прекратить уплату членских взносов или платить, но в рублях. Возобновить платежи можно будет после того, как организация объявит о своем нейтральном статусе.