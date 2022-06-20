rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме РФ предъявили ультиматум ВОЗ Заместитель председателя комитета

20 июня 13:28
Фото: pxhere.com
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Сергей Леонов предложил отказаться от уплаты членских взносов в ВОЗ, та как в период пандемии организацию стали использовать “западные партнеры” для политического давления на Россию.

Как пишет NEWS.ru, Леонов заявил, что по факту Всемирная организация здравоохранения, которая должна быть вне политики, стала ангажированной и принимаемые ею решения диктуются Соединенными Штатами Америки. Поэтому он предложил не выходить из ВОЗ, как предлагают некоторые политики, а прекратить уплату членских взносов или платить, но в рублях. Возобновить платежи можно будет после того, как организация объявит о своем нейтральном статусе.

По мнению депутата, неправильно платить членские взносы организации, которая не слышит и не уважает Россию. Если Всемирная организация здравоохранении заинтересована в участии Российской Федерации, страна там будет, считает Леонов.

Отмечается, что ранее был проведен опрос среди врачей относительно сохранения членства РФ в ВОЗ. Почти семьдесят процентов респондентов выступили за членство в организации, а около сорока пяти ответили, что если страна выйдет из организации, то это ничего не изменит.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00