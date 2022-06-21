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«Обычное явление»: ростовчане высказались об аресте сотрудников уголовного розыска

21 июня 04:57
Фото: pixabay
В Ростовской области арестовали двух сотрудников уголовного розыска в Таганроге по подозрению в получении взятки, что не удивило местных жителей, сообщили они в соцсетях.

Уголовное дело возбудили в отношении замначальника уголовного розыска в Таганроге Игоря Зубова и оперуполномоченного Андрея Поспелова. Им вменяют получение взяток.

По решению суда фигурантов арестовали до 17 августа. Максимальное наказание составляет 12 лет колонии.

«Обычное явление. Как например, завтра в Ростове осадков в виде дождя не ожидается», — написали пользователи в соцсетях.

«Я считают, что если на всю Россию даже один такой случай, то это чрезвычайное происшествие и надо принимать экстренные меры. Если таких случаев два…», — говорится в публикации.

«Никогда такого не было и вот опять», — заявили местные жители.

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#Новости#Происшествия
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