Первая школа появится на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону на 1120 мест

Речь идет о строительстве школы на 1120 мест. Начальная стоимость контракта составляет 36,4 миллиона рублей, подрядчика выберут в рамках конкурса.

Известно, что общая площадь здания составит 24 тысячи квадратных метров. Всего будет не более четырех этажей.

При проектировании предусмотрят пространства для медкабинета, библиотеки, обеденного зала с буфетом, актового зала. Появятся медиастудия, коворкинг зона,

Ранее стало известно, что ангары для ремонта самолетов построят в ростовском Платове в 2023 году.

Материалы по теме

В Новосибирской области при участии РЭО построят экотехнопарк по обращению с ТКО

Четыре завода построят в Ростовской области за четыре миллиарда рублей

Ангары для ремонта самолетов построят в ростовском Платове в 2023 году