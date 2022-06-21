Первая школа появится на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону на 1120 мест

Речь идет о строительстве школы на 1120 мест. Начальная стоимость контракта составляет 36,4 миллиона рублей, подрядчика выберут в рамках конкурса.
Заказчиком выступает управление капитального строительства города. Деньги выделят из городского бюджета.
Известно, что общая площадь здания составит 24 тысячи квадратных метров. Всего будет не более четырех этажей.
При проектировании предусмотрят пространства для медкабинета, библиотеки, обеденного зала с буфетом, актового зала. Появятся медиастудия, коворкинг зона,