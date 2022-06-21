В Ростовской области подрядчика подозревают в хищении 13,4 млн рублей

Posted 21 июня 2022, 14:54
Published 21 июня 2022, 14:54
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Цимлянским районным судом региона получено уголовное дело против Сергея Попова, который стал подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела, занимающий должность директора ООО «Полипласт», использовал свое служебное положение и присвоил часть бюджета на благоустройство цимлянского парка в размере свыше 13,4 миллиона рублей.
Для того чтобы осуществить задуманное подрядчик представил сотрудникам администрации поселения акты работ, в которых были указаны ложные данные об объеме и ценах на произведенные работы.
Ранее в Ростовской области год условно получил начальник железнодорожной станции, который вымогал деньги у бизнесмена.
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