rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2022, 14:54

Published 21 июня 2022, 14:54

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

В Ростовской области подрядчика подозревают в хищении 13,4 млн рублей

21 июня 2022, 14:54
В Ростовской области будут судить подрядчика, подозреваемого в мошенничестве при благоустройстве парка Цимлянска, об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Цимлянским районным судом региона получено уголовное дело против Сергея Попова, который стал подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела, занимающий должность директора ООО «Полипласт», использовал свое служебное положение и присвоил часть бюджета на благоустройство цимлянского парка в размере свыше 13,4 миллиона рублей.

Для того чтобы осуществить задуманное подрядчик представил сотрудникам администрации поселения акты работ, в которых были указаны ложные данные об объеме и ценах на произведенные работы.

Ранее в Ростовской области год условно получил начальник железнодорожной станции, который вымогал деньги у бизнесмена.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика