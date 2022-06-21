В ТПП назвали победителя конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

Как сообщает gorod55.ru, в финал вышли 11 участников. Всего в конкурсе участвовали 30 региональных и федеральных банков, которые представили 123 банковских продукта для МСП. В частности, были представлены программы для обучения и консультирования, кредитования и инвестирования, а также услуги по РКО.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что каждый из участников конкурса может представить свой продукт для МСП. Для них конкурс — это прекрасная возможность получить информацию о наборе продуктов, предлагаемых разными банками. Это позволит обеспечить более комфортные условия для бизнеса и удешевить отношения с банками — речь идет о кредитах, эквайринге и других вопросах финансирования.
Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» проводится ежегодно в течение семи лет. Жюри отбирает проекты по определенной схеме. При отборе учитываются цена продукта и скорость решения задач.
Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала, что в 2022 году ситуация изменилась. Банки сейчас переживают период неопределенности, возникают сложности со ставками. Некоторые банки подпали под действие санкций и поэтому изменили свои программы. В связи с этим организаторы конкурса также решили изменить логику отбора проектов. Предпочтение отдавалось программам, в соответствии с которыми банк выступает в качестве надежного бизнес-партнера.
Победитель определялся путем онлайн-голосования. 43% представителей МСП проголосовали за решение Сбербанка.
Директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин рассказал, что Сбер прежде всего предлагает сократить время предпринимателей на ведение бизнеса. Он уточнил, что продукты банка сосредоточены в одном месте. Уже 40 000 представителей МСП отдали предпочтение Сбербанку.
В 2022 году в финале конкурса участвовали представители семейного бизнеса, среди них — дети. Они общались с банками-конкурсантами, задавая вопросы на тему финансовой грамотности, и выбрали «Тинкофф банк» в качестве победителя в номинации «Бизнес — будущее России».