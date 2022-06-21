В ТПП назвали победителя конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что каждый из участников конкурса может представить свой продукт для МСП. Для них конкурс — это прекрасная возможность получить информацию о наборе продуктов, предлагаемых разными банками. Это позволит обеспечить более комфортные условия для бизнеса и удешевить отношения с банками — речь идет о кредитах, эквайринге и других вопросах финансирования.