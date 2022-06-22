Банк непрофильных активов «Траст» сообщил об условиях продажи «Интеко»

По словам Александра Соколова сейчас приобретением девелопера интересуются около пяти инвесторов, среди которых есть и предыдущие участники переговоров. «Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем», — пояснил Александр Соколов в интервью агентству новостей «Интерфакс».
«Если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту «просадку», пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке», — сказал Соколов.
Напомним: «Траст» управляет группой компаний «Интеко» с 2018 года, за это время он провел реструктуризацию и полное оздоровление актива. Сейчас «Интеко» — динамично развивающаяся компания с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и финансовыми результатами, подтвержденными в отчетах аудиторов. Выручка группы за 2021 год составила 58,6 миллиарда рублей, EBITDA — 18,2 миллиарда рублей.
Банк непрофильных активов “Траст” – российский финансовый институт, который был основан в 2018 году путем консолидации ряда непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность направлена на управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.