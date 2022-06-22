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Банк непрофильных активов «Траст» сообщил об условиях продажи «Интеко»

22 июня 12:27
Фото: pixabay.com
Банк непрофильных активов «Траст» готов продать ГК «Интеко» при возвращении ее стоимости на уровень осени прошлого года. Об этом стало известно из выступления председателя правления банка непрофильных активов «Траст» Александра Соколова на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Александра Соколова сейчас приобретением девелопера интересуются около пяти инвесторов, среди которых есть и предыдущие участники переговоров. «Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем», — пояснил Александр Соколов в интервью агентству новостей «Интерфакс».

«Если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту «просадку», пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке», — сказал Соколов.

Напомним: «Траст» управляет группой компаний «Интеко» с 2018 года, за это время он провел реструктуризацию и полное оздоровление актива. Сейчас «Интеко» — динамично развивающаяся компания с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и финансовыми результатами, подтвержденными в отчетах аудиторов. Выручка группы за 2021 год составила 58,6 миллиарда рублей, EBITDA — 18,2 миллиарда рублей.

Банк непрофильных активов “Траст” – российский финансовый институт, который был основан в 2018 году путем консолидации ряда непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность направлена на управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

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