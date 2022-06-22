Банк непрофильных активов «Траст» выполнит свой бизнес-план на этот год

Об этом сообщил председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
«Пока мы движемся по своей стратегии четко, без изменений», — заверил Соколов в интервью агентству новостей «Интерфакс».
По его словам, банку пришлось преодолеть некоторые трудности, которые возникли в предыдущие три месяца после повышения ключевой ставки, из-за чего пришлось отложить несколько запланированных сделок.
«Но интерес к активам уже возвращается. За последние месяцы мы закрыли несколько сделок. До конца года планируем выполнить бизнес-план. Да, некоторые сделки были вынуждены перенести, но за второе полугодие мы это восполним. Деньги в Центробанк мы возвращаем по графику, никаких изменений нет. Более того, мы ожидаем, что по итогам первого полугодия выполним бизнес-план примерно на 90%», — рассказал Александр Соколов.
По долгосрочной стратегии банк непрофильных активов «Траст» к концу 2023 года должен вернуть Центробанку 482 миллиарда рублей. На 1 апреля 2022 года выполнение стратегии банком обеспечено на 100,4% за счет справедливой стоимости активов в 175 миллиардов рублей и сборов в 309 миллиардов рублей.