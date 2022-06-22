Банк «Траст» на ПМЭФ заключил соглашения о развитии своих предприятий

Также важные контракты были заключены руководством Объединенной вагонной компании (ОВК), которая находится под управлением банка «Траст».
Председатель правления банка «Траст» Александр Соколов и глава Башкортостана Радий Хабиров заключили соглашение о совместной реализации проектов в агропромышленном комплексе региона. «Траст» управляет холдингом «Русское Зерно Уфа», в который входят предприятия по производству товаров глубокой переработки, а также мяса птицы и товарного яйца. Также «Траст» ведет совместные проекты с правительством региона в сфере создания локальных очистных сооружений на производственных объектах.
Под управлением банка «Траст» находится еще одна крупная компания — НПК «ОВК», которая подписала два контракта на поставку вагонов для химической и горной промышленности. Сумма договоров составила 20 миллиардов рублей. Партнерами компании стали Объединенная химическая компания «Уралхим» и ООО «Уральский горнопромышленный холдинг». Договоры предусматривают поставку в течение 3 лет 6,5 тысячи вагонов, включая хопперы.
«Траст» также принял участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. На сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» управляющий директор УК «Траст» Антон Уланов рассказал о проектах, реализованных на птицефабриках сельскохозяйственных предприятий «Траста» в рамках устойчивого развития.
«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии. Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей», — прокомментировал Александр Соколов.