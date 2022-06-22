rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банк «Траст» на ПМЭФ заключил соглашения о развитии своих предприятий

22 июня 16:10
Фото: pixabay.com
Партнером Петербургского международного экономического форума второй год подряд выступил банк непрофильных активов «Траст». В ходе деловых мероприятий форума официальные представители банка подписали соглашения о сотрудничестве с правительством Башкортостана.

Также важные контракты были заключены руководством Объединенной вагонной компании (ОВК), которая находится под управлением банка «Траст».

Председатель правления банка «Траст» Александр Соколов и глава Башкортостана Радий Хабиров заключили соглашение о совместной реализации проектов в агропромышленном комплексе региона. «Траст» управляет холдингом «Русское Зерно Уфа», в который входят предприятия по производству товаров глубокой переработки, а также мяса птицы и товарного яйца. Также «Траст» ведет совместные проекты с правительством региона в сфере создания локальных очистных сооружений на производственных объектах.

Под управлением банка «Траст» находится еще одна крупная компания — НПК «ОВК», которая подписала два контракта на поставку вагонов для химической и горной промышленности. Сумма договоров составила 20 миллиардов рублей. Партнерами компании стали Объединенная химическая компания «Уралхим» и ООО «Уральский горнопромышленный холдинг». Договоры предусматривают поставку в течение 3 лет 6,5 тысячи вагонов, включая хопперы.

«Траст» также принял участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. На сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» управляющий директор УК «Траст» Антон Уланов рассказал о проектах, реализованных на птицефабриках сельскохозяйственных предприятий «Траста» в рамках устойчивого развития.

«В текущей экономической ситуации, при том количестве новых вызовов, с которыми мы все столкнулись, ПМЭФ — востребованная площадка для поиска партнеров для синергии. Мы заключили важные для развития наших предприятий соглашения, которые принесут прибыль и повысят их инвестиционную привлекательность для потенциальных покупателей», — прокомментировал Александр Соколов.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00