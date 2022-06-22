Чернышенко: На ПМЭФ заключили около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

В Ростуризме сообщили, что их общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства призвал вкладывать средства в туристическую отрасль. Российские власти запустили комплекс мер поддержки бизнеса. Они вошли в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и в план первоочередных мер поддержки экономики. Здесь имеются в виду льготные займы, гранты на обустройство пляжей и создание кемпингов, нулевой налог на добавленную стоимость для всех отелей, программы кешбэков, софинансирование инвестиционных проектов со стороны корпорации «Туризм.РФ» и многое другое, пояснил Чернышенко.