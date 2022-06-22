rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чернышенко: На ПМЭФ заключили около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

22 июня 12:13
Фото: piqsels.com
В рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) удалось заключить порядка 40 договоров по развитию внутреннего туризма, заявил зампредседателя Кабмина РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, договоры предусматривают запуск новых межрегиональных маршрутов по всей Российской Федерации, строительство туристических комплексов, современных и доступных средств размещения.

Заместитель главы правительства подчеркнул, что в 2022 году делегаты Петербургского международного экономического форума увидели повышенную заинтересованность региональных чиновников и предпринимателей в реализации туристических инвестиционных проектов и создании новых маршрутов для населения внутри государства. В целом за четыре дня работы ПМЭФ получилось заключить примерно 40 договоров, которые направлены на развитие внутреннего туризма в регионах.

В Ростуризме сообщили, что их общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства призвал вкладывать средства в туристическую отрасль. Российские власти запустили комплекс мер поддержки бизнеса. Они вошли в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и в план первоочередных мер поддержки экономики. Здесь имеются в виду льготные займы, гранты на обустройство пляжей и создание кемпингов, нулевой налог на добавленную стоимость для всех отелей, программы кешбэков, софинансирование инвестиционных проектов со стороны корпорации «Туризм.РФ» и многое другое, пояснил Чернышенко.

Собеседник издания отметил, что по поручению президента пристальное внимание при развитии внутреннего туризма эксперты уделят поиску баланса между экономикой и сохранением экологии. Речь идет и о создании инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, например на берегах озера Байкал. Корпорация «Туризм.РФ» разработала концепцию мастер-плана развития данной территории. Удалось заключить соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В данной работе приоритет нужно отдавать сохранению природного богатства для потомков. Присоединившиеся к реализации национального проекта инвесторы данный подход поддержали. Они готовы со всей ответственностью развивать подобную инфраструктуру, резюмировал вице-премьер.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00