Чернышенко: На ПМЭФ заключили около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

По его словам, договоры предусматривают запуск новых межрегиональных маршрутов по всей Российской Федерации, строительство туристических комплексов, современных и доступных средств размещения.
Заместитель главы правительства подчеркнул, что в 2022 году делегаты Петербургского международного экономического форума увидели повышенную заинтересованность региональных чиновников и предпринимателей в реализации туристических инвестиционных проектов и создании новых маршрутов для населения внутри государства. В целом за четыре дня работы ПМЭФ получилось заключить примерно 40 договоров, которые направлены на развитие внутреннего туризма в регионах.
В Ростуризме сообщили, что их общий портфель инвестиций превысил 200 миллиардов рублей. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства призвал вкладывать средства в туристическую отрасль. Российские власти запустили комплекс мер поддержки бизнеса. Они вошли в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и в план первоочередных мер поддержки экономики. Здесь имеются в виду льготные займы, гранты на обустройство пляжей и создание кемпингов, нулевой налог на добавленную стоимость для всех отелей, программы кешбэков, софинансирование инвестиционных проектов со стороны корпорации «Туризм.РФ» и многое другое, пояснил Чернышенко.
Собеседник издания отметил, что по поручению президента пристальное внимание при развитии внутреннего туризма эксперты уделят поиску баланса между экономикой и сохранением экологии. Речь идет и о создании инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, например на берегах озера Байкал. Корпорация «Туризм.РФ» разработала концепцию мастер-плана развития данной территории. Удалось заключить соглашения с Иркутской областью и Бурятией. В данной работе приоритет нужно отдавать сохранению природного богатства для потомков. Присоединившиеся к реализации национального проекта инвесторы данный подход поддержали. Они готовы со всей ответственностью развивать подобную инфраструктуру, резюмировал вице-премьер.