Мане подписал контракт с «Баварией»

Напомним, что Мане перебрался в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года за 41,2 млн евро. С тех пор он провел за команду 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. В составе мерсисайдцев Садьо стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионом.