rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мане подписал контракт с «Баварией»

22 июня 18:43
Фото: pixabay.com
Сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» объявила о подписании контракта с сенегальским нападающим Садьо Мане, который перебрался из английского «Ливерпуля». Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что форвард подписал трехлетнее соглашение. Сумма сделки составила 32 млн евро.

Напомним, что Мане перебрался в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2016 года за 41,2 млн евро. С тех пор он провел за команду 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. В составе мерсисайдцев Садьо стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионом.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00