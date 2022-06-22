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Состоится 1-й национальный конгресс «Национальное здравоохранение - 2022»

22 июня 15:31
Фото: pixabay.com
Министерство здравоохранения РФ совместно с Фондом «Росконгресс» организуют 1-й национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение - 2022». Конгресс, который станет важнейшим событием в области здравоохранения, пройдет с 6 по 8 июля.

Участники конгресса «Национальное здравоохранение - 2022» в рамках запланированных мероприятий смогут обсудить самые важные вопросы медицины, выработать конкретные решения по развитию отрасли, руководствуясь национальными целями и приоритетами в сфере охраны здоровья жителей России.

«Конгресс - это не просто крупнейшее профессиональное событие для организаторов здравоохранения. Впервые мы открываем многопрофильную и мультиформатную площадку для всех участников отрасли», - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он перечислил основные темы, которые будут обсуждаться на конгрессе: экономика здравоохранения, цифровая трансформация, кадровое обеспечение медучреждений, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине.

Мероприятия конгресса пройдут в онлайн-формате и очно. На онлайн-сессиях эксперты смогут обсудить лучшие практики организации здравоохранения в России и мире, новые стандарты в диагностике и лечении заболеваний, вопросы цифровизации и управления на основе данных, проблему кадров в медицине, инновации в области здравоохранения, а также современные инструменты и тренды управления здоровьем.

На очных стратегических сессиях соберутся региональные лидеры отрасли. Они совместно разработают стратегию развития национального здравоохранения и примут решения по достижению национальных целей.

Кроме этого, в очном формате состоятся деловые встречи с первыми лицами отрасли в виде открытого разговора, будет проведена конференция стран СНГ по МКБ-11, в которой примут участие представители ВОЗ, пройдут различные партнерские мероприятия, включая форум организаторов здравоохранения.

Холдинг 1MI - генеральный информационный партнер конгресса.

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