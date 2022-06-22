Состоится 1-й национальный конгресс «Национальное здравоохранение - 2022»

Мероприятия конгресса пройдут в онлайн-формате и очно. На онлайн-сессиях эксперты смогут обсудить лучшие практики организации здравоохранения в России и мире, новые стандарты в диагностике и лечении заболеваний, вопросы цифровизации и управления на основе данных, проблему кадров в медицине, инновации в области здравоохранения, а также современные инструменты и тренды управления здоровьем.