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В России построят семейный курорт с повышенным уровнем комфорта

22 июня 18:57
Фото: pixabay.com
Правда, на его создание может уйти 10 лет.

Как пишет Infox, глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложила построить морской курорт для отдыха с детьми. Он должен соответствовать всем современным стандартам семейного и детского отдыха.

Расположиться этот курорт может в любом приморском регионе России, возможно, на Каспии. Впрочем, эксперты обеспокоены тем, насколько доступен будет суперсовременный курорт для большинства семей. К тому же, очевидно: сегодня у россиян есть немало возможностей качественно отдохнуть благодаря системе туристического кэшбека.

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