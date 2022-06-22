В России построят семейный курорт с повышенным уровнем комфорта

Расположиться этот курорт может в любом приморском регионе России, возможно, на Каспии. Впрочем, эксперты обеспокоены тем, насколько доступен будет суперсовременный курорт для большинства семей. К тому же, очевидно: сегодня у россиян есть немало возможностей качественно отдохнуть благодаря системе туристического кэшбека.