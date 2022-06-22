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«Вопросов больше, чем ответов»: активист из ДНР высказался об ударе по Новошахтинску

22 июня 15:01
Фото: УМЧС по РО
После атаки беспилотниками Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода появилось несколько вопросов, на которые нет ответов, заявил общественник из ДНР Евгений Тинянский.

В среду утром два беспилотника в Ростовской области совершили удары по предприятию. Из-за этого прогремел взрыв и начался пожар.

Никто не пострадал, но рабочих эвакуировали, а само предприятие приостановило работу. Сейчас выясняются все обстоятельства.

Тинянский изучил информацию по происшествию и поинтересовался, как беспилотнику удалось пролететь через всю территорию Донбасса. После этого на территории РФ его не заметили системы ПВО.

«Когда наконец будут нанесены удары по так называемым центрам принятия решений на Украине?», — задал второй вопрос общественник.

Он добавил, что вопросов гораздо больше, но пока хочется услышать ответы на эти два.

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