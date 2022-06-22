Вся хронология: как два украинских беспилотника взорвали завод в Ростовской области

В Ростовской области из-за двух беспилотников произошел взрыв на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Как это случилось и что заявили власти, в материале RostovGazeta.

Первая информация о взрыве Первоначально писать о происшествии и заявлять о вражеских беспилотниках начали Telegram-каналы. Официальный комментарий сразу дали в региональном УМЧС, но причину инцидента озвучивать не стали. Говорилось, что на территории предприятия утром в среду, 22 июня, начался пожар. Загорелся теплообменник на площади 50 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли 68 человек, им потребовались 24 единицы техники. О возгорании стало известно в 9 утра, полностью огонь потушили в 10.50 мск. Комментарий властей о взрыве Утром в среду отреагировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что предприятие могли атаковать беспилотники, на территории нашли обломки двух таких аппаратов. Они нанесли удар по техническим установкам завода. По словам главы региона, после случившегося начались следственные действия. Специалистам предстоит установить размер ущерба. Как беспилотники устроили взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Происшествие прокомментировали на самом предприятии и назвали это террористическим актом со стороны западной границы донского региона. Первый удар зарегистрировали в 08.40 мск, когда оказалось повреждено технологическое оборудование. Из-за выброса углеводородного газа произошел взрыв, ставший причиной пожара. Огонь успел охватить находящееся рядом оборудование. Второй удар произошел в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. В этом случае возгорания не последовало. Огонь удалось потушить, а весь персонал эвакуировали. Технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Медицинская помощь не потребовалась, но пока завод не работает. О сроках возобновления работы информации нет. А где ПВО? В соцсетях начались бурные обсуждения из-за нападения и самым частым вопросом оказался: «А где ПВО»? Местные жители не могут понять, почему система не заметила беспилотники и не отреагировала. «Он что, просто спикировал? ПВО где?», — спросили жители Ростовской области в соцсетях. «Ну и где ответы? Так и будут безнаказанно шмалять на нашу территорию», — возмутились жители региона. Также ростовчане посчитали, что Россия должна дать достойный ответ. Что известно о Новошахтинском нефтеперерабатывающем предприятии Предприятие перерабатывает в год 5,6 миллиона тонн нефти, оно заработало в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки, в 2015 году — второй установки первичной переработки нефти. Всего на заводе трудятся более тысячи сотрудников. В 2019 году началась масштабная программа модернизации, В апреле 2021 года ООО «Петон инвест технолоджи» стало основным собственником предприятия.