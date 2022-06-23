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Минимум на год закроют проезд по участку М-4 «Дон» в Ростовской области с 15 июля

23 июня 06:36
Фото: unsplash.com
С 15 июля начнется ремонт путепровода на М-4 «Дон» на 1087-м километре трассы у Батайска, об этом сообщили в ГК «Автодор».

В компании предупредили, что уже в следующем месяце начнутся длительные ремонтные работы на 1087-м километре трассы М-4 «Дон», расположенном у Батайска между съездами к Самарскому и Восточному шоссе на обходе Ростова.

Все то время, что рабочие будут ремонтировать путепровод, движение будет полностью закрыто. Автомобилистам советуют выбирать в качестве альтернативной автодороги развязку между Койсугским и Залесьем, расположенную на 1090-м километре в направлении Аксая. Еще одним альтернативным проездом может стать Сальское кольцо на 1085-м километре в направлении Краснодара.

Фото: ГК «Автодор»

«Автодор» объяснил, что в ходе работ запланировано полностью занимать дорожное полотно, затянуть деформационные швы, а также устроить новые системы водоотвода и восстановить балки, опоры и конусы.

Работы планируют закончить в период с июля по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно о планах о досрочном завершении ремонта на участке от Миллерово до Вешенской.

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