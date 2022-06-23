Минимум на год закроют проезд по участку М-4 «Дон» в Ростовской области с 15 июля

В компании предупредили, что уже в следующем месяце начнутся длительные ремонтные работы на 1087-м километре трассы М-4 «Дон», расположенном у Батайска между съездами к Самарскому и Восточному шоссе на обходе Ростова.
Все то время, что рабочие будут ремонтировать путепровод, движение будет полностью закрыто. Автомобилистам советуют выбирать в качестве альтернативной автодороги развязку между Койсугским и Залесьем, расположенную на 1090-м километре в направлении Аксая. Еще одним альтернативным проездом может стать Сальское кольцо на 1085-м километре в направлении Краснодара.
«Автодор» объяснил, что в ходе работ запланировано полностью занимать дорожное полотно, затянуть деформационные швы, а также устроить новые системы водоотвода и восстановить балки, опоры и конусы.
Работы планируют закончить в период с июля по сентябрь 2023 года.