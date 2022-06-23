Минимум на год закроют проезд по участку М-4 «Дон» в Ростовской области с 15 июля

Все то время, что рабочие будут ремонтировать путепровод, движение будет полностью закрыто. Автомобилистам советуют выбирать в качестве альтернативной автодороги развязку между Койсугским и Залесьем, расположенную на 1090-м километре в направлении Аксая. Еще одним альтернативным проездом может стать Сальское кольцо на 1085-м километре в направлении Краснодара.