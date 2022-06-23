Ростовского режиссера Кирилла Серебренникова назвали «предателем Родины»

В конце марта стало известно, что режиссер из Ростова Кирилл Серебренников покинул страну, как только избавился от судимости. Его обвиняли в присвоении бюджета, выделенного на реализацию театрального проекта. Мужчина выплатил штраф после того, как отбыл половину своего условного срока.