Ростовского режиссера Кирилла Серебренникова назвали «предателем Родины»

В конце марта стало известно, что режиссер из Ростова Кирилл Серебренников покинул страну, как только избавился от судимости. Его обвиняли в присвоении бюджета, выделенного на реализацию театрального проекта. Мужчина выплатил штраф после того, как отбыл половину своего условного срока.
Сейчас известно, что Серебренников стал участником нового скандала. После своего отъезда во Францию, а после и в Германию, режиссер начал активно осуждать правительство России и делать заявления, попадающие под статью о дискредитации ВС РФ.
Это вызвало критику со стороны коллеги ростовчанина актрисы Яны Поплавской, которая считает мужчину предателем Родины.
«Этот человек угробил театр Гоголя, показывая трансгендеров, транссексуалов и гомосексуалистов», — цитирует Поплавскую издание. Женщина также поставила под сомнение и профессиональные качества режиссера, предположив, что Серебренников не мог рассчитывать на участие в Каннском кинофестивале.
«Это как в любви — либо я твой, либо я чужой. Для этого не нужны доказательства», — в заключение осудила политическую позицию ростовчанина Яна Поплавская.