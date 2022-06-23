В Ростовской области отремонтировали 30 участков дорог в рамках нацпроекта

В донском регионе отчитались о ремонте 30 дорожных участков. Их реконструкция состоялась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Всего в регионе в текущем году планируется обновить 139 дорожных объектов. Дорожные бригады успевают выполнять работы в срок, а на некоторых участках работают с опережением, заверили в региональном правительстве. Благодаря высокой скорости реконструкции дорог уже этой осенью может быть завершено строительство транспортной развязки на девятом километре трассы А-280, а также южного подъезда к Ростову.
Ранее стало известно, что с опережением сроков идет реконструкция автомобильной дороги «Миллерово-Вешенская» в Ростовской области, ее планируется сдать к декабрю этого года. Также к концу 2023 года должны отремонтировать дорогу «Азов-Староминская», которая является бесплатным дублером федеральной трассы М-4 «Дон».