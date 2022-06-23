В Ростовской области отремонтировали 30 участков дорог в рамках нацпроекта

Всего в регионе в текущем году планируется обновить 139 дорожных объектов. Дорожные бригады успевают выполнять работы в срок, а на некоторых участках работают с опережением, заверили в региональном правительстве. Благодаря высокой скорости реконструкции дорог уже этой осенью может быть завершено строительство транспортной развязки на девятом километре трассы А-280, а также южного подъезда к Ростову.