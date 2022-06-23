В Ростовской области стали массово производить сливочное масло

Заместитель губернатора отметил, что для наращивания темпов и объемов производства молочной продукции необходимо постоянное обновление технологий и мощностей. Он заявил, что донское правительство будет и дальше всячески помогать местным предприятиям различными кредитами, льготами и субсидиями. Это нужно не только для развития отрасли молочной продукции, но и для роста животноводства и сельского хозяйства.