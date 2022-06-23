В Ростовской области стали массово производить сливочное масло

Первый заместитель губернатора Виктор Гончаров посетил "Семикаракорский сыродельный комбинат". По результатам поездки, он сообщил о росте практически на 60% производства молочной продукции в регионе.
В сравнении с прошлым годом изготовление сливочного масла выросло на 47%, сыров стало делаться больше на 20,4%, а кисломолочных продуктов - на 9,7%. Лидерами отрасли среди ростовских предприятий являются ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат», группа компаний «Белый медведь», ОАО «Сальское молоко».
Заместитель губернатора отметил, что для наращивания темпов и объемов производства молочной продукции необходимо постоянное обновление технологий и мощностей. Он заявил, что донское правительство будет и дальше всячески помогать местным предприятиям различными кредитами, льготами и субсидиями. Это нужно не только для развития отрасли молочной продукции, но и для роста животноводства и сельского хозяйства.
Ранее эксперт высказал мнение, что для экологичного развития сельского хозяйства требуется партнерство бизнеса и государства.