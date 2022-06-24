ИРИ: пандемия COVID попала в число главных событий России за 20 лет

Первый и самый мощный удар пандемии пришелся на медицину. Врачи работали на износ. Сутками не снимали защитные комбинезоны, спасали тяжелых больных в красных зонах. Важно отметить и решающую роль системы здравоохранения в целом. Во всех регионах РФ больницы синхронно, в кратчайшие сроки перепрофилировали свои помещения, адаптируя их к приему инфекционных больных. Массовый переход больниц на борьбу с коронавирусом приводил к проблемам по другим медицинским направлениям, поэтому при малейшей стабилизации эпидобстановки отделения возвращались к плановому приему пациентов. Так система здравоохранения обучалась мобильности. За время пандемии в России оперативно построили и открыли порядка 40 медицинских учреждений.