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ИРИ: пандемия COVID попала в число главных событий России за 20 лет

24 июня 17:17
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на молодежь.

Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей стране. Опросы проводились среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru.

Пандемия коронавируса ударила по экономике всего мира, и России в том числе. Миллионы заболевших, тысячи погибших, закрытые границы, разрушенная логистика — все эти угрозы обществу реализовались в короткий срок. Пока еще рано говорить о победе над COVID-19, но можно сказать одно: мы научились справляться с вызовами, которые бросает пандемия. Какие уроки вынесла наша страна из пандемии COVID-19?

Первый и самый мощный удар пандемии пришелся на медицину. Врачи работали на износ. Сутками не снимали защитные комбинезоны, спасали тяжелых больных в красных зонах. Важно отметить и решающую роль системы здравоохранения в целом. Во всех регионах РФ больницы синхронно, в кратчайшие сроки перепрофилировали свои помещения, адаптируя их к приему инфекционных больных. Массовый переход больниц на борьбу с коронавирусом приводил к проблемам по другим медицинским направлениям, поэтому при малейшей стабилизации эпидобстановки отделения возвращались к плановому приему пациентов. Так система здравоохранения обучалась мобильности. За время пандемии в России оперативно построили и открыли порядка 40 медицинских учреждений.

Следом за медиками к быстрым переменам адаптировалась промышленность. В короткие сроки фармацевтические заводы наладили выпуск масок, средств защиты, антисептиков, лекарств и медицинской аппаратуры: от самой простой до высокотехнологичной. Ведь в условиях пандемии торговые цепочки прервались не только вследствие закрытия границ, но и по причине отказа большинства стран поставлять медицинские товары за границу. Самое важное подтверждение мобильности промышленности, науки и медицины — выпуск российской вакцины от коронавируса. Россия стала первой в мире страной, которая смогла разработать, протестировать, испытать и коммерциализировать такой препарат.

Таким образом, период пандемии стал отличной тренировкой для экономики и настоящей школой выживания.

#Новости#Общество
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