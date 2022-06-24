К 2025 году пенсии вырастут на треть

Минтруд разработал проекты, согласно которым с января 2023 года пенсии будут индексированы на 6,8%, а через год ожидается индексация на 6,1%. Новая индексация также запланирована на 2025 год – с учетом инфляции. В текущем году индексацию выплат проводили дважды – традиционно в январе и летом, по причине скачка инфляции до 17,7%, связанного с политической напряженностью.