К 2025 году пенсии вырастут на треть

Как пишет Infox, средний размер пенсии в 24 477 рублей заложен в проект бюджета Пенсионного фонда на 2023-2025 годы. В текущем году сумма страховой пенсии по старости составляет 18 500 рублей.
Минтруд разработал проекты, согласно которым с января 2023 года пенсии будут индексированы на 6,8%, а через год ожидается индексация на 6,1%. Новая индексация также запланирована на 2025 год – с учетом инфляции. В текущем году индексацию выплат проводили дважды – традиционно в январе и летом, по причине скачка инфляции до 17,7%, связанного с политической напряженностью.
Сейчас инфляцию удалось остановить, хотя, впрочем, в Министерстве экономического развития не исключают, что в 2022 году уровень инфляции составит 17,5%.