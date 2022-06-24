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Массовое отключение воды проведут в центре в Ростове-на-Дону из-за ремонта 28 июня

24 июня 17:17
Фото: 1mediainvest.ru
Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении холодной воды, которое планируется во вторник, 28 июня, информацию распространил Ростовводоканал.

Запас питьевой воды коммунальщики рекомендовали сделать жителям центральной части города, а именно улиц Большой Садовой, проспекта Буденновского, Шаумяна, переулка Доломановского, Социалистической и улицы Сиверса.

Воду отключат с 08.20 мск. Восстановят водоснабжение только в 15.00 мск. Отключения связаны с проведением работ по переподключению водопроводного ввода у одного из домов на Большой Садовой.

При этом, по сообщениям синоптиков, температура воздуха в Ростове-на-Дону в этот день поднимется выше +30 градусов.

Ранее глава службы по тарифам в Ростовской области Лукьянов объяснил рост цен на коммуналку.

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