Массовое отключение воды проведут в центре в Ростове-на-Дону из-за ремонта 28 июня

Запас питьевой воды коммунальщики рекомендовали сделать жителям центральной части города, а именно улиц Большой Садовой, проспекта Буденновского, Шаумяна, переулка Доломановского, Социалистической и улицы Сиверса.
Воду отключат с 08.20 мск. Восстановят водоснабжение только в 15.00 мск. Отключения связаны с проведением работ по переподключению водопроводного ввода у одного из домов на Большой Садовой.
При этом, по сообщениям синоптиков, температура воздуха в Ростове-на-Дону в этот день поднимется выше +30 градусов.